Mihalıççık Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi
Mihalıççık Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi ve "Öğrenme Şenliği" etkinliği yapıldı.
Mihalıççık Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi ve "Öğrenme Şenliği" etkinliği yapıldı.
İlçe merkezinde kurum binasındaki etkinliğe Mihalıççık Kaymakam Vekili Mehmet Anıl Çolak, Belediye Başkanı Haydar Çorum, Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çoşkun, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Demirtaş, eğitmenler ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.
Kursiyerlerin yıl boyunca farklı dallarda hazırladıkları ürünler sergilendi.
Kaynak: AA
Sezai Temelli'den Erdoğan ve Bahçeli'ye canlı yayın çağrısı: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım