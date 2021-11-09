Mihalgazi ilçesine "Bi Hareketine Bakar Hayat" afişleri asıldı

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesi, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında afişlerle donatıldı.

Mihalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte güvenliğe dikkati çekmek için ilçedeki kamu binalarına, cadde ve sokaklar üzerinde yer alan iş yerlerine "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazılı afişler asıldı.

Bu arada trafik ekipleri, vatandaşlara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.

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