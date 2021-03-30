Mihalgazi ilçesinde "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel
Mihalgazi ilçesinde İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.
Mihalgazi ilçesinde İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.
Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla ilçede düzenlenen etkinlik, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Arslan öncülüğünde Mihalgazi Anaokulu önünde başladı.
Etkinliğe Mihalgazi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal