Mihalgazi ilçesinde "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" etkinliği düzenlendi
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Mihalgazi ilçesinde "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel
Mihalgazi ilçesinde 'Yaya önceliği kırmızı çizimizdir' etkinliği düzenlendi

Mihalgazi ilçesinde İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Mihalgazi ilçesinde İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla ilçede düzenlenen etkinlik, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Arslan öncülüğünde Mihalgazi Anaokulu önünde başladı.

Etkinliğe Mihalgazi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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