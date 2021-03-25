Mihalgazi ilçesinde seralardaki domatesler, soğuk havadan elyaf örtüyle korunuyor
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Mihalgazi ilçesinde seralardaki domatesler, soğuk havadan elyaf örtüyle korunuyor

25.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:13
Mihalgazi ilçesinde seralardaki domatesler, soğuk havadan elyaf örtüyle korunuyor

Mihalgazi ilçesindeki seralarda bulunan domates fidelerinin üzeri soğuk havadan zarar görmemesi için beyaz elyaf örtüyle korunuyor.

Mihalgazi ilçesindeki seralarda bulunan domates fidelerinin üzeri soğuk havadan zarar görmemesi için beyaz elyaf örtüyle korunuyor.

İlçede seracılıkla uğraşan çiftçiler, geceleri sıcaklığın sıfırın altına düşmesi nedeniyle don olaylarına karşı seralara dikilen domates fideleri üzerine beyaz elyaf örtü kapatılıyor.

Domates fidelerinin geceleri soğuyan hava nedeniyle donmasından korktuklarını belirten çiftçiler, beyaz elyaf örtünün domates fidelerini don olaylarından koruduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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