Mihalgazi ilçesinde larva ile mücadele başladı
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Mihalgazi ilçesinde larva ile mücadele başladı

Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel
Mihalgazi ilçesinde larva ile mücadele başladı

Mihalgazi İlçe Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı.

Mihalgazi İlçe Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi son derece önemli olduğunu bildirdi.

Öncelikle ilçeden geçen Sakarya Nehri'nin kıyılarında ve sulak alanda ve çöplüklerde yaşayan insan sağlığını tehdit eden haşerelerin larvalarına yönelik çalışmaların yapıldığını anlatan Akgün, "Larvaların ilaçlama döneminden sonra sivrisinek ve karasinek ilaçlamalarını ilçe genelinde periyodik olarak yapıyoruz. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için çalışmalar yaz ayı boyunca devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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