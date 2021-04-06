Mihalgazi'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor
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Mihalgazi'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor

Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel
Mihalgazi'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor

Mihalgazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Mihalgazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Rüzgar nedeniyle hasar oluşan seralarda Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 grup halinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Mihalgazi ilçe merkezi ve mahallelerinde roka, tere, maydanoz ve taze soğan gibi ürünler yetiştiren yaklaşık 100 çiftçinin serasının hasar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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