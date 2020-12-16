Mihalgazi'de "Korona Günlerinde Çocuk Oyunları" resim yarışmasına katılanlar ödüllendirildi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Mihalgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Korona Günlerinde Çocuk Oyunları" konulu resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Mihalgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Korona Günlerinde Çocuk Oyunları" konulu resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Yarışmanın ödül töreni, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, Belediye Başkanı Zeynep Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Cavit, İlçe Müftüsü Sedat Karali, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazmiye Erdem, dereceye giren öğrenciler, velileri ve okul müdürlerinin katımılıyla Mihalgazi Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

22 öğrencinin eserleri arasında yapılan sıralamada birinciliği Alpagut Ortaokulu 7. sınıfından Erkan Çelik, ikinciliği Mihalgazi Ortaokulu 6. sınıfından Lamia Boz, üçüncülüğü de yine Alpagut Ortaokulu 6. sınıfından Hiranur Kısa kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal