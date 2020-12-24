Mihalgazi Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Mihalgazi Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

24.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:07
Mihalgazi Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Taşeron olarak çalıştırılırken kadroya alınan Hizmet-İş üyesi Mihalgazi Belediyesi işçileriyle ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Belediye binasında iki yılı kapsayan sözleşmenin ardından konuşan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e teşekkür etti.

Güneş ise toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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