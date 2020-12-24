Mihalgazi Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
24.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:07
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Taşeron olarak çalıştırılırken kadroya alınan Hizmet-İş üyesi Mihalgazi Belediyesi işçileriyle ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.
Belediye binasında iki yılı kapsayan sözleşmenin ardından konuşan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e teşekkür etti.
Güneş ise toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal