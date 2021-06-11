Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?
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Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?

Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?
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Ülke genelinde uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma yasağına saatler kala en çok merak edilen sorulardan biri de "Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu oldu. 11 Haziran Cuma zincir marketlerin (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) çalışma saatleri nedir? Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?

Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor? Normalleşme süreci ile beraber marketlerin açılış kapanış saatleri de değişti. Bu noktada, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

MİGROS KAÇTA KAPANIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 17:0'da kapanıyor.

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Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor? - Haberler
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