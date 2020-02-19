Migren ağrılarından nöralterapiyle kurtuldu

19.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:28

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde, migren hastası genç kız, nöralterapi yöntemiyle tedavi edildi.

Gevaş ilçesinde yaşayan ve 4 yıldan bu yana şiddetli baş ağrısı çeken 20 yaşındaki Zübeyde Caniş, şiddetli ağrıları nedeniyle dolayı zaman zaman bayıldığını, sinirlerinin bozulduğunu söyledi.

Çeşitli hastanelerde gördüğü tedaviye rağmen ağrılarının azalmadığını belirten Caniş, nöralterapi sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Yakınlarının tavsiyesi üzerine YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi spor servisine geldiğini anlatan Caniş, "İyi ki buraya gelmişim. 4 yıldır çektiğim ağrılar eskisi gibi kalmadı. Burada tedaviye başladıktan sonra düzelmeyi fark ettim. Sinirlerim düzeldi, ailemle daha sağlıklı iletişimim oldu. Tedavi sayesinde migren tanısından da kurtuldum. Çok mutluyum." diye konuştu.

"Hastamız bir haftada ağrılarından kurtuldu"

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeyhmus Kaplan ise nöraltedaviyle migrenden kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Migrenin, nöroloji alanını ilgilendiren bir hastalık olduğunu aktaran Kaplan, şöyle konuştu:

"Hastalara öncelikle bu bölümün muayene etmesini öneriyoruz. Nöralterapi son dönemde Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan bir tedavi yöntemi. Diğer tüm tedavi seçeneklerinde olduğu gibi nöral terapide de önce ayrıntılı bir muayene yapıyoruz. Zübeyde Caniş, 4 yıl süren ağrılarında bir gerileme olmadığı için bize başvurdu. Hastanın geçmişte bir trafik kazası geçirdiğini, bacaklarına platin takıldığını gördük. O bölgede büyük bir deri skarı (yara izi) vardı. Bazen ameliyat izleri ve operasyon skarları o bölgede bozucu alan dediğimiz fenomene sebep olabiliyor. Böylece vücudun bir bölgesinde oluşan ağrıyı sinir sistemi vücudun başka bir yerinde başka bir ağrı var şeklinde algılıyor."



Hastanın bacağındaki skar dokusuna gerekli nöralterapi protokolü tedavilerini uyguladıklarını anlatan Kaplan, "Bir hafta gibi kısa sürede hastamız ağrılarının tamamına yakınının kaybolduğunu ifade etti. Hastayı takip etmeye devam ederek nöralterapi tedavisini tamamlayacağız. Hastamızın günlük yaşantısında ciddi sorunlar oluşturan, sosyal ilişkilerini bozan ağrıdan kurtulduğunu gördük. Bizde bu açıdan seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA