Midyatlı kadınlar belediyenin merkezinde eğitim alıyor
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Midyatlı kadınlar belediyenin merkezinde eğitim alıyor

27.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:44
Midyatlı kadınlar belediyenin merkezinde eğitim alıyor

Midyat Belediyesi bünyesinde açılan Kadın ve Aile Merkezi (MİKAM) kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Midyat Belediyesi bünyesinde açılan Kadın ve Aile Merkezi (MİKAM) kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Midyat Belediyesi bağlı MİKAM boş zamanını değerlendirmek, meslek ve çeşitli sanat dallarıyla uğraşmak isteyen kadınlardan yoğun talep görüyor.

Merkezde Midyat Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ahşap boyama, filografi, seramik ve rölyef gibi çeşitli kurslar veriliyor. 60 kursiyer, eğitimlerden yararlanıyor. Meslek öğrenen kadınlar, ürettikleri tasarımları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Merkez Müdürü Sevinç Korkmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla merkezin kısa sürede tamamlanmış olup hizmete girdiğini söyledi.

Korkmaz, "Çok temiz, nezih bir ortam. Yaptıkları ürünleri sergileyebiliyorlar, satışını yapabiliyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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