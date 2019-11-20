Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele
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Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele

Stantın açıldığı meydan Polislerin bilgilendirme yapması Polis köpeğinin görüntüsü Vatandaşların uygulama hakkında konuşması Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele MARDİN (AA) – Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.

20.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:47
Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele

Stantın açıldığı meydan

Polislerin bilgilendirme yapması

Polis köpeğinin görüntüsü

Vatandaşların uygulama hakkında konuşması

'ta uyuşturucu ile mücadele

MARDİN (AA) – Midyat polisi uyuşturucuya dikkat çekmek için stant açtı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak için ilçe merkezinde stant açıp broşür dağıttı.

Uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verilen gençler de polise teşekkür etti.

Ayrıca Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Midyat'ta uyuşturucu ile mücadele
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