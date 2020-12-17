İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı

Mardin'de aralarında husumet olan iki akraba aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Jandarma tarafları ayırabilmek için havaya ateş açarken, olay sonucu 2 kişi yaralandı.