İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı
Mardin'de aralarında husumet olan iki akraba aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Jandarma tarafları ayırabilmek için havaya ateş açarken, olay sonucu 2 kişi yaralandı.
Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, yakınlarının cenazesi sonrası başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 2 kişi, yaralandı.
HAVAYA ATEŞ AÇILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı