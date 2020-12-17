İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı
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İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı

17.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:31

Mardin'de aralarında husumet olan iki akraba aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Jandarma tarafları ayırabilmek için havaya ateş açarken, olay sonucu 2 kişi yaralandı.

Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, yakınlarının cenazesi sonrası başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 2 kişi, yaralandı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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