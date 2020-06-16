Midyat'ta orman yangını Midyat'ta orman yangını Mardin Midyat ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 200 dönümlük arazi kül oldu.

Midyat'ta orman yangını

MARDİN - Mardin Midyat ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 200 dönümlük arazi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre bugün öğlen saatlerinde Yolbaşı ve Budaklı köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Midyat itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Nusaybin itfaiyesinin de destek verdiği yangında ekipler, araçların çıktığı yerlere basınçlı su ile müdahale ederken araçların giremediği alanlara üfleme motoru ve patpatlarla müdahale etti.

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Merkez Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal ve İlçe Jandarma Karakol Komutan, Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunarak itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Mardin Orman İşletme Müdürü Sait Kaya, Yolbaşı ve Budaklı mahalleleri sınırları içinde saat 12.00'da başlayan yangının rüzgar ve yüksek sıcaklığın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldığını söyledi. Kaya, "Mardin Orman İşletme Müdürlüğünün orman yangınlarının önlenmesinde görevli, personelleri en kısa sürede öncü ve diğer personeller, yangın yerine intikal edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye ekipleri de yangın, arazöz ve gerekli desteği vererek yangının yayılmasında ve önlenmesinde tüm gayretleriyle, mücadele etmektedirler. En kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır" dedi.

İtfaiye eri Tekin Akkurt ise yangının hala devam ettiğini belirterek söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alanın küle döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA