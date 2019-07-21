Midyat'ta metruk binalar yıkılıyor

Midyat'ta metruk binalar yıkılıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Midyat'ta metruk binalar yıkılıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Midyat'ta tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binaların belediye ekiplerince, yapılan tespitin ardından yıkımı yapılıyor.
Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla Fen İşlerine Müdürlüğü ekipleri harabe evlerin yıkımını iş makineleri ile gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et