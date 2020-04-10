Midyat'ta koronavirüs tedbirleri
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Midyat Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kültür Sanat

Midyat'ta koronavirüs tedbirleri

Midyat Belediyesi, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.

10.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:36
Midyat'ta koronavirüs tedbirleri

Midyat Belediyesi, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Estel Ortaçarşı, Sanayi Pazar yeri ve Seyitler Cuma Pazar yeri başta olmak üzere ilçedeki mahalle pazarlarında denetim yaptı.

Vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar girişinde kontrol noktası kuran ekipler gelenlere bilgilendirici broşür, maske ve dezenfekte ürünleri dağıttı.

Tezgahların 3 metre aralıklı olması için esnafı, sosyal mesafeye dikkat etmeleri için de mahale sakinlerini uyaran ekipler, çocukların pazara girişine izin vermedi.

Kaynak: AA

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