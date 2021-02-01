Midyat'ta kadınlar için spor salonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Midyat'ta kadınlar için spor salonu

01.02.2021 08:34 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:43
Midyat'ta kadınlar için spor salonu

MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenli spor yapma olanağı bulamayan kadınlar, kaymakamlık desteğiyle Halk Eğitim Merkezi binasında açılan ve ilçede ilk olma özelliğini taşıyan özel spor salonlarına kavuştu.

MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenli spor yapma olanağı bulamayan kadınlar, kaymakamlık desteğiyle Halk Eğitim Merkezi binasında açılan ve ilçede ilk olma özelliğini taşıyan özel spor salonlarına kavuştu. Spor salonundaki programlara katılan Avşin Altunkaynak, pandemi nedeniyle evde sıkıldıklarını belirterek, "Burada herkes için farklı spor türleri var. İnsanlar fitness yapabilir, vücut geliştirebilir, kilo verebilir, yağ yakabilir. Herkes için bir şey var. Herkes gelebilir" dedi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar'ın girişimiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbrliğiyle ilçede kadınlara yönelik ilk spor salonu açıldı. 'Kendine değer ver, hayatında spora yer ver' sloganıyla açılan spor salonunda kadınlara spor eğitmenleri eşliğinde fitnesstan plates eğitimine kadar farklı branşlarda spor imkanı sunuluyor. Halk Eğitim Merkezi binasındaki salonda ev hanımları ve çalışan kadınlar, birçok spor malzemesiyle haftanın 5 günü spor yapma olanağı buluyor. Eğitmen Dilber Ertekin, her yaş grubuna hitap ettiklerini belirterek, "Herkes gelip buradan faydalanabilir. Çocuklarımız, kadınlar, yaşlı kesimi, herkes gelip rahatlıkla egzersizlerini yapabilirler. Hafta içi öğleden akşama kadar hizmet vermekteyiz. Böyle bir yeri açtığı için Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

'KADINLAR İÇİN İLK DEFA SPOR SALONU AÇILDI'

Spor salonuna gelen kadınlardan Yağmur İçöz, "Midyat'ta ilk defa böyle bir salon açıldı. Çok güzel ve çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Avşin Altunkaynak ise pandemi nedeniyle kadınların evlerde sıkıldıklarını dile getirerek, "Burada herkes için farklı spor türleri var. İnsanlar fitnes yapabilir, vücut geliştirebilir, kilo verebilir, yağ yakabilir. Herkes için bir şey var, herkes gelebilir" dedi.  

Midyat'ta kadınlar için spor salonu
Midyat'ta kadınlar için spor salonu
Midyat'ta kadınlar için spor salonu
Midyat'ta kadınlar için spor salonu
Midyat'ta kadınlar için spor salonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Guy Ritchie Tuba Büyüküstün
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler İzmir İstifa Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Midyat'ta kadınlar için spor salonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 08:43:53. #1.16#
title