Midyat'ta husumetli iki aile barıştırıldı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve kanaat önderlerinin girişimiyle husumetli aileler barıştırıldı.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde Özdemir ve Şahin aileleri arasında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde muhtarlık seçimi ile ilgili çıkan kavgada her iki aileden yaralanmalar oldu.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve kanaat önderlerinin girişimiyle bir araya getirilen aileler yapılan duaların ardından barıştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol