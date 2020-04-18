Midyat'ta çiftçiler üretime devam ediyor
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Gelinkaya, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Midyat'ta çiftçiler üretime devam ediyor

Mardin'in Midyat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, tarlalarındaki mesailerini sürdürüyor.

18.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:07
Midyat'ta çiftçiler üretime devam ediyor

Mardin'in Midyat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, tarlalarındaki mesailerini sürdürüyor.

Kırsal Gelinkaya Mahallesi'nde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, fideleri toprakla buluşturdu.

Bölgede bereketli yağışların ardından, üzüm, kavun, karpuz, salatalık, mercimek ve buğday ekimine başlayan çiftçiler, uygun iklim şartları sayesinde verimde artış bekliyor.

Üreticilerden Mehmet Ali Örenç, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tarlalarını yabancı otlardan temizlediklerini belirten Örenç, ekim işlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Örenç, tarımsal üretimin sürmesi için çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Midyat'ta çiftçiler üretime devam ediyor

Kaynak: AA

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