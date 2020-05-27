Midyat'ta camiler ibadete açılıyor Midyat İlçe Müftülüğü, camilerde cemaatle ibadet edilmesi ve avlusunda cuma namazı kılınacak cami ve alanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Midyat İlçe Müftülüğü, camilerde cemaatle ibadet edilmesi ve avlusunda cuma namazı kılınacak cami ve alanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Midyat Müftülüğünden yapılan açıklamada, 29 Mayıs'tan itibaren camilerde sadece öğle ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınmaya başlanacağı bildirildi.

Cuma namazlarının, camilerin mevcut kapalı alanlarında güvenli mesafenin korunamayacağı göz önünde bulundurularak, teması önlemek amacıyla avlusu bulunan ve müsait olan camilerde ve uygun görülen alanlarda kılınacağı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemizde avlusunda cuma namazı kılınacak alanlar, Hacı Kasım Altunkaya, Cevatpaşa, Kuba, Hacı İsmail, Ulu, Hacı Ahmet Bilge, Hacı İsa Cengiz, Nebi, Hacı Abdullah Akçay camileri ile TOKİ, Mehmetçik, Vali Kemal, Fahrettin Önen, Milli İrade (Eski Fen Lisesi), 75. Yıl İMKB Borsa, Gazipaşa ve İstiklal İlkokulları bahçeleridir. Cuma namazı kılınacağı belirtilen camilerin kapalı alanları ve diğer camiler cuma namazının kılınacağı vakitte kapalı tutulacaktır. Koronavirüs nedeniyle cami tuvaletleri ve abdest alma mekanları kapalı olacağından, camiye gelen vatandaşlarımız, evinde veya iş yerinde abdest alacaklardır. Hijyen nedeniyle cami bahçelerine hasır, kilim serilmeyecek. Vatandaşlarımız yanlarında şahsi seccadelerini getireceklerdir. Vatandaşlarımız maskesini takmış bir şekilde namaza geleceklerdir. Cuma namazı öncesi vaaz yapılmayacaktır. Vatandaşlarımızın namaz kılarken diğer namaz kılanlarla arasında her yönden en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde saf tutmaları sağlık açısından zorunludur. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı olduğu unutulmamalıdır. Cuma namazına gideceğim diye kuralları ihlal etmemeli. Kronik hastalığı olanlar da evde öğle namazı kılmalıdır."

Kaynak: AA