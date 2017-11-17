Midyat'ta "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı"na katılan güvenlik korucusu İzzettin ve eşi Hacer Öcal'ın bebeklerine 15 Temmuz şehitlerinden Midyatlı özel harekat polisi Velid Bektaş'ın ismi verildi.



Mardin Midyat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi.



Yolbaşı Mahallesi'ndeki okulda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, 15 Temmuz'da şehadet şerbetini içenlere Allah'tan rahmet diledi.



"15 Temmuz'u hepimiz gördük. Ne mutlu ki; burada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz bu duygu ve düşüncelerle coşkuyla yaşıyor, yaşatıyor. Çok güzel program hazırlamışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Canıgönülden hepsini kucaklıyorum." diyen Tekin, programa katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Okul müdürü Veysi Yeşilyurt ise söz konusu vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı olduğunda ülkede yapılacak saldırılara ve hainliklere karşı tek bilek, tek yumruk olmanın önemine değindi.



Programa katılan güvenlik korucusu İzzettin Öcal ve eşi Hacer Öcal yeni doğan bebekleri için Kaymakam Tekin'den isim talebinde bulundu.



Tekin de çiftin talebi ile bebeğe Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen Midyatlı polis memuru Velid Bektaş'ın ismini verdi.



Bebeğe hayırlı bir ömür dileyen Tekin, "Yeni doğan küçük yavrumuza 15 Temmuz şehidimizin babası Abdulkadir Bektaş ile Velid ismini koyduk. Çok mutlu olduk." dedi.



Programa, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığında şehit olan Velid Bektaş'ın babası Abdulkadir Bektaş, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.