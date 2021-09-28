Midyat Kaymakamı Solmaz Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti - Haberler
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Midyat Kaymakamı Solmaz Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Midyat Kaymakamı Solmaz Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen görüşmede ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu.

Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye atanan Kaymakam Solmaz'a bir kez daha görevinde başarı diledi.

Midyat Kaymakamı Solmaz Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Midyat Kaymakamı Solmaz Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti - Haberler
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