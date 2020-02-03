Midyat, Emıtt Fuarında tanıtıldı

03.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:44

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Midyat'ın tanıtımının en güzel şekilde yapıldığını söyledi.



Midyat Belediyesi olarak Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Emıtt Fuarı'na katıldıklarını kaydeden Başkan Şahin, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan, farklı coğrafyalardan ziyaretçi ve katılımcıları bir araya getirdi. Burada Midyat ilçemize özgü ürünlerimizi sergiledik. İlçemizi tanıtıcı broşür, cd, takvimi ajanda, dağıtımı yapıldı. Ayrıca, tur operatörleri, turizm ve seyahat acenteleri ile bir araya geldik. Çeşitli derneklerle iş insanları ile fikir alışverişinde bulunduk. Çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdik. Midyat Belediyesi fuarda bölgenin doğal, kültürel ve yöresel zenginliklerinin tanıtılmasını en iyi şekilde sağladık."

Kaynak: AA