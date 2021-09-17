Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu - Haberler
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Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Belediyesi Kültür Merkezi kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Belediyesi Kültür Merkezi kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Şahin, Yenimahalle'de yapımı süren merkezin ilçeye önemli katma değer sunacağını ve ilçenin imajını değiştireceğini söyledi.

Böylesi önemli bir kompleksi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Şahin, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen bir ilçede bir kültür merkezinin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

Merkezin Midyat için çok önemli bir kazanım olacağını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"İlçemizin önceliklerini tespit ettiğimiz projelerimiz kapsamında Midyat'ta yeni bir hizmet binası ve kültür merkezi kazandırmak için kolları sıvadık. İlçemizdeki sokak sağlıklaştırma, restorasyon çalışmalarıyla birlikte yürüttüğümüz Kültür Merkezi kompleksi çok önemli bir eksikliği gidermiş olacaktır. Konferans salonlarının yanı sıra, idari kısım, kreş, kütüphane, kafeterya, fuaye salonu ve galerileri içerisinde barındıracak olan merkezin Midyat'ta büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Merkezi önümüzdeki yıl hizmete açılması hedefleniyor.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu - Haberler
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