Midyat Belediye Başkanı Şahin, esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Midyat Belediye Başkanı Şahin, esnafı ziyaret etti

20.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:14

Midyat İlçe AK Partili Belediye Başkanı Veysi Şahin'in esnaf ziyareti - Şahin'in çocuklara oyuncak dağıtması Şahin'in açıklaması Başkan Şahin'den esnaf ziyareti Midyat İlçe AK Partili Belediye Başkanı, İnşaat Mühendisi Veysi Şahin, esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Midyat İlçe AK Partili Belediye Başkanı Veysi Şahin'in esnaf ziyareti - Şahin'in çocuklara oyuncak dağıtması

Şahin'in açıklaması Başkan Şahin'den esnaf ziyareti

Midyat İlçe AK Partili Belediye Başkanı, İnşaat Mühendisi Veysi Şahin, esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

MARDİN (AA) – Midyat İlçe AK Partili Belediye Başkanı, İnşaat Mühendisi Veysi Şahin, esnafları ziyaret ederek hayırlı ve kazançlar diledi.

Belediye Başkanı Şahin, Köşk meydanında, Cumhuriyet ve Dr. Alaattin Aslan Caddesinde esnaf ziyaretleri yaptı vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde rehavete düşülmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Şahin, esnaf ve vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını isteyerek hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu.

Esnafın işyerlerini ziyaret eden Şahin, onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, çözümü noktasında elinden geleni yapacağını kaydetti.

Bu arada alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Şahin, sorun ve taleplerini dinledi. Çocukları severek oyuncak verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi. Midyat'ın meşhur ustaların el emeği göz nuru yaptıkları tesbih, bıtım sabunu, yöresel bal, telkari, kilim ve seccadelerden satın aldı. Köşk meydanında açık havada vatandaşlarla sohbet ederek çay içti. Esnaf Başkan Şahin'e ve beraberindekilere ikramlarda bulundular.

Şahin'i çalışmalarında oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar da başarılarının devamını diledi.

Başkan Şahin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminin ardından esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini kaydederek, ilçede yaptıkları çalışmalardan söz etti.

Jandarma lojmanlarının yerini devraldıklarını, buraların kültür merkezi, yeşil alan, park olarak halka açık sosyal tesisleri yapacaklarını söyledi.

Ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkan vekili Niyazi Akgül, Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, esnafı ziyaret etti
Midyat Belediye Başkanı Şahin, esnafı ziyaret etti
Midyat Belediye Başkanı Şahin, esnafı ziyaret etti
Midyat Belediye Başkanı Şahin, esnafı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Deniz Çakır Rasim Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Midyat Belediye Başkanı Şahin, esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 21:25:28. #1.16#
title