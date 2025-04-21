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Midway filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Midway filmi ne zaman, nerede çekildi?

Midway filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Midway filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Midway filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Midway konusu, özeti ve Midway oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Midway filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Midway filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Midway filmini izleyecek olanların merak ettiği Midway konusu nedir, Midway oyuncuları kimler ve Midway özeti gibi konuları inceliyoruz.

MİDWAY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Midway, 7 Aralık 1941 sabahı gerçekleşen Pearl Harbor saldırısının, II. Dünya Savaşı'nın çehresini nasıl değiştirdiğini ve bu saldırı sonrasında Amerika'nın fiilen savaşa katılma hikayesini konu alıyor. Pearl Harbour saldırısının yedi ay sonrasında Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen Midway Muharebesi'ne odaklanan film, hikayeyi Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri ile savaşan Amerikan askerlerinin gözünden anlatıyor.


MİDWAY FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Mandy Moore

Luke Evans

Ed Skrein

Patrick Wilson

Aaron Eckhart

Nick Jonas

Etsushi Toyokawa

Tadanobu Asano

Luke Kleintank

Jun Kunimura

Darren Criss

Keean Johnson

Dennis Quaid

Woody Harrelson


MİDWAY FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Midway Muharebesi'ni anlatan film 29 Kasım 2019 tarihlerinde vizyona girdi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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