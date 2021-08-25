Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı

Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da 3 yaşındaki Berat Y., annesinin üzerinde oturttuğu atık toplamakta kullanılan el arabasına, servis midibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

MALATYA'da 3 yaşındaki Berat Y., annesinin üzerinde oturttuğu atık toplamakta kullanılan el arabasına, servis midibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali K. (74), yönetimindeki 44 ACV 996 plakalı servis midibüsü, Fatma Y.'nin atık toplamak için kullandığı el arabasına çarptı. Annesinin el arabası üstüne oturttuğu Berat Y., ağır yaralandı. Berat Y. çağırılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Berat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, sürücü Mehmet Ali K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı
Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Mesut Akusta Demet Akalın Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:11:09. #1.16#

title