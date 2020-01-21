Mide sağlığınıza 7 öneriyle yeniden kavuşun

21.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:43

1. Her yemekten önce mümkünse, 1 ya da 2 yemek kaşığı elma sirkesi içilmelidir. Fermente elma sirkesi mide yanmasını giderip, azalan mide enzimini yerine koymaktadır. Aynı zamanda doğal bir dezenfektan olduğu için besinlerle alınan bakterileri de yok etmektedir.

2. Haşlanmış ya da fermente edilmiş kırmızı pancar, mide asidi olan betain Hcl için en iyi kaynaktır. Kırmızı pancar, safra asitlerini de uyaracağından kabızlığa çok iyi gelmektedir. Hatta haşlanmış pancarı elma sirkesiyle birlikte tüketmek de fermente edemeyenler için çok kısa ve net çözümdür.

3. Yemeğe 15 dakika kala su tüketimi sonlandırılmalıdır. Yemek boyunca ve yemekten 1 saat sonrasına kadar su içilmemelidir. Düşük mide asidi hazmı zorlarken onun, su ya da diğer sıvılar tarafından seyreltilmesi, hazmı daha da zorlaştırmaktadır.

4. Lokmalar mutlaka iyice çiğnenmeli, her lokma için bu sayı 8-9 kez olmalıdır. İyice çiğnenen besinlerin sindirimi kolay olmakta ve beyin, tokluk hissini daha çabuk kavramaktadır.

5. Akşam öğününde çiğ salata tüketilmemelidir. Çiğ sebze ve meyvelerin hazmı zor olmaktadır. Bu sebeple daha çabuk sindirilebilen buharda pişirilmiş sebze, zeytinyağlı sebze, avokado ya da fermente sebzeler tercih edilmelidir.

6. Ev yapımı fermente gıdalar sindirime yardımcı olan, bağırsak florasını güçlendiren ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren önemli probiyotik besinlerdendir. Evde fermente edilmiş lahana turşusu suyu aynı sirke kullanımındaki gibi yemekten önce 1 ya da 2 yemek kaşığı içilebilir.

7. Beslenme düzeninde hamur işi ve mayalı karbonhidrat grubu azaltılmalı, protein içeren besinler daha çok tüketilmelidir.

Mide sağlığınız için bu çayları deneyin

Bazı bitkilerin, kaynayıp dinlenmiş sıcak suda 15 dakika demlenerek günde bir kez tüketilmesi de mideyi rahatlatmaktadır.

Sindirime Yardımcı Çay

20 gr. Papatya

20 gr. Meyan Kökü

10 gr. Rezene

Hazımsızlık ve Mide Rahatlatıcı Çay

20 gr. Papatya

20 gr. Meyan Kökü

10 gr. Nane Yaprağı

Sindirim Sistemi Rahatlatan Detoks Çayı

10 gr. Kişniş Tohumu

10 gr. Rezene

10 gr. Kimyon Tohumu

Kaynak: Bültenler