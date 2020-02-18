2,5 yıldır tedavi gören lise öğrencisi İrem, kansere yenik düştü

18.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:23

Burdur'da, yaklaşık 2,5 yıldır mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı (19), yaşamını yitirdi.

Burdur'da, 2018 yılında mide yanması şikayetiyle gittiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi koyulan, o dönem Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan İrem Ayvalı, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

En son İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra Burdur Menderes Mahallesi'ndeki evine gönderilen İrem Ayvalı, bu sabah fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 2 çocuğundan büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. İrem Ayvalı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti Ulucami'de kılınacak namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"ÇOK ACI ÇEKTİN"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İrem'le birlikte fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabından, "Sevgili İrem, benim meleğim çok mücadele ettin, çok acı çektin en son uğradığımda, 'Ne olur beni bırakma Ali amca' deyişin kulaklarımdan gitmiyor, daha yapacak çok puzzle vardı. Belki acıların dindi, huzura kavuştun ama ben çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun yavrum, huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA