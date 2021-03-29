Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı

Son dönemde yaşanan gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekilen görüntülerde bir fabrika çalışanı, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Tankın içinde şarkı eşliğinde oynayan çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.