Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Son dönemde yaşanan gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekilen görüntülerde bir fabrika çalışanı, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Tankın içinde şarkı eşliğinde oynayan çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.
Gıda üretim tesislerinde son yıllarda çekilen iğrenç görüntüler vatandaşların tepkisini bir hayli çekiyor. Bu iğrenç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekilen görüntüler mide bulandırdı.
Turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Şarkı eşliğinde oynaya çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
VATANDAŞA BUNLARI MI YEDİRİYORLAR?
Mide bulandıran görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Görüntülerin yayılmasının ardından akla 'Vatandaşa bunları mı yediriyorlar?' sorusu geldi.