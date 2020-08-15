Microsoft Store oyun indirimi başladı! Xbox One indirimli oyunlar, Xbox 360 indirimli oyunlar, PC indirimli oyunlar
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Microsoft Store oyun indirimi başladı! Xbox One indirimli oyunlar, Xbox 360 indirimli oyunlar, PC indirimli oyunlar

Microsoft Store'da ulaşabileceğiniz onlarca popüler oyun indirime girdi. Xbox, Xbox One ve PC için birçok oyunu indirimli bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 24 Ağustos'a kadar sürecek olan dev indirimler!

Microsoft Store oyun indirimi başladı! Xbox One indirimli oyunlar, Xbox 360 indirimli oyunlar, PC indirimli oyunlar
15.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:24

Microsoft Store'da Xbox One, Xbox 360 ve PC oyunları için indirimler başladı. Farklı kategorilerde pek çok popüler oyun ile kütüphanenize oyunlar ekleyebilirsiniz.

XBOX İNDİRİMLİ OYUNLAR

PlayerUnknown's Battlegrounds - 17,50 TL (Xbox Live Gold ile 12,50 TL)

Dark Souls III -85,75 TL (Xbox Live Gold ile 61,25 TL)

Resident Evil 3 - 180,25 TL (Xbox Live Gold ile 154,50 TL)

Forza Horizon 4 Standard Edition - Orijinal fiyat 260,00 ₺, geçerli fiyat 130,00 ₺

Overwatch Legendary Edition - 89,00 TL (Xbox Live Gold ile 73,42 TL)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - 54,50 TL (Xbox Live Gold ile 44,96 TL)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - 104,00 TL (Xbox Live Gold ile 85,80 TL)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience - 47,00 TL (Xbox Live Gold ile 38,77 TL)

Sniper Ghost Warrior Contracts - 56,87 TL (Xbox Live Gold ile 45,50 TL)

Call of Cthulhu - 62,56 TL (Xbox Live Gold ile 44,68 TL)

ABZU - 23,00 TL (Xbox Live Gold ile 17,25 TL)

Batman: Arkham Knight - 45,00 TL (Xbox Live Gold ile 36,00 TL)

Prey + Dishonored 2 Bundle - 88,50 TL (Xbox Live Gold ile 66,37 TL)

Dark Souls II: Scholar of the First Sin - 35,00 TL (Xbox Live Gold ile 25,00 TL)

Dark Souls: Remastered - 85,50 TL (Xbox Live Gold ile 71,25 TL)

Deus Ex: Mankind Divided - 26,25 TL (Xbox Live Gold ile 15,75 TL)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - 84,75 TL (Xbox Live Gold ile 70,62 TL)

Dragon's Dogma: Dark Arisen - 35,50 TL (Xbox Live Gold ile 29,28 TL)

XBOX 360 İNDİRİMLİ OYUNLAR

Castlevania: Lords of Shadow - 52,00 TL (Xbox Live Gold ile 42,90 TL)

Dragon Age: Origins - 17,50 TL (Xbox Live Gold ile 12,50 TL)

Fallout 3 - 24,00 TL (Xbox Live Gold ile 18,00 TL)

Metal Gear Rising: Revengeance - 17,50 TL (Xbox Live Gold ile 12,00 TL)

Skate 3 - 31,50 TL (Xbox Live Gold ile 22,50 TL)

The Witcher 2 - 16,25 TL (Xbox Live Gold ile 9,75 TL)

PC İNDİRİMLİ OYUNLAR

Injustice 2 Standart Sürüm - 19,37 TL

Quantum Break - 15,00 TL

Metro Exodus - 81,00 TL

Brothers: a Tale of Two Sons - 11,50 TL

ABZU - 16,87 TL

Sunset Overdrive - 8,12 TL

Forza Motorsport 7 - 55,00 TL

Microsoft Store indirimleri 24 Ağustos'a kadar sürecek.

Daha fazla indirimli Xbox One oyunu görmek için buraya tıklayınız.

Daha fazla indirimli Xbox 360 oyunu görmek için buraya tıklayınız.

Daha fazla indirimli PC oyununu görmek için buraya tıklayınız.

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