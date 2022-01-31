Microsoft Flight Simulator'ın 2022 yol haritası paylaşıldı - Haberler
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Microsoft Flight Simulator'ın 2022 yol haritası paylaşıldı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Microsoft Flight Simulator'ın 2022 yol haritası paylaşıldı

Microsoft Flight Simulator geliştiricileri helikopterler, tarihi uçaklar ve Avustralya gibi yeni güncellemelere odaklanacak 2022 yol haritasını paylaştı.

Flight Simulator'ın geliştiricileri Microsoft ve Asobo Studio, 2022 yılı boyunca Microsoft Flight Simulator'a gelecek yeni güncellemeleri paylaştı. Paylaşılan güncellemelerde dünya ve uçak bazı güncellemeler yer alıyor.

2022 yılı boyunca gelecek güncellemeler arasındaki en dikkat çekici güncelleme helikopterler olacak. Daha öncelerinde helikopter modları bulunsa da oyunun uçak fiziğine aykırı olduğu gerekçesiyle yeterince iyi bir deneyim sunamadı. 2022'nin dördüncü çeyreğinde helikopter geleceği paylaşıldı. Helikopterin yanı sıra 2022'de birçok sürpriz Microsoft Flight Simulator'ı bekliyor.

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Microsoft Flight Simulator 2022 yol haritasında 4 kategori altında güncellemeler bulunacak. Yapılacak dünya güncellemeleri arasında Avustralya ve Iberia yarım adası Bing harita verilerinden oluşturulacaktır.

Microsoft Flight Simulator'ın 2022 yol haritası paylaşıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Microsoft Flight Simulator, Microsoft, Gamegar,, Haber

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