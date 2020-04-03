Microsoft Edge Önemli Bir Başarıya İmza Attı!
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Mozilla Firefox, Microsoft, Google, Teknoloji

Microsoft Edge Önemli Bir Başarıya İmza Attı!

Microsoft Edge yakaladığı kullanıcı sayısı ile birlikte oldukça önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar!

İkinci Sıraya Yerleşti!

NetMarketShare tarafından oluşturulan verilere göre Microsoft Edge ulaştığı yüzde 7,59 pazar payı ile birlikte Mozilla Firefox'u geride bırakarak en popüler ikinci internet tarayıcısı haline geldi.

03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:50
Microsoft Edge Önemli Bir Başarıya İmza Attı!

Microsoft Edge yakaladığı kullanıcı sayısı ile birlikte oldukça önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar!

İkinci Sıraya Yerleşti!

NetMarketShare tarafından oluşturulan verilere göre Microsoft Edge ulaştığı yüzde 7,59 pazar payı ile birlikte Mozilla Firefox'u geride bırakarak en popüler ikinci internet tarayıcısı haline geldi.

Mozilla Firefox yüzde 7,19 pazar payı ile birlikte üçüncü sırada yer alırken, listenin ilk sırasında ise yüzde 68,5 pazar payı ile Google Chrome bulunmakta. Dördüncü sırada ise yüzde 5,87 pazar payı ile Internet Explorer yer almakta.

Microsoft Edge geçtiğimiz ay itibarıyla pazar payında yüzde 0,21 artış yakaladı. Bu büyük bir oran olmasa da Firefox'ta yaşanan düşüş ile birlikte önemli bir kilometre taşı oldu. Buna ek olarak son zamanlarda yukarı yönlü bir ivme yakaladığı da görülüyor.

Peki siz hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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