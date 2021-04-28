Miço dönüyor mu? Kırmızı Oda'da Miço Mehmet, Sadi'ye geri mi dönüyor?

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında Miço yaşandı. Dizinin yeni bölümünde ekrana gelecek olan Miço Mehmet hakkında araştırmalar yapılırken Kırmızı Oda'da Miço Mehmet, Sadi'ye geri mi dönüyor ve Miço dönüyor mu merak edildi.

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve yeni sürprizler izleyiciler şaşırttı. Sürprizlerden biri de Miço oldu. Peki, Miço dönüyor mu? Kırmızı Oda'da Miço Mehmet, Sadi'ye geri mi dönüyor?

MİÇO DÖNÜYOR MU?

Sadi, yeni bölüm fragmanında "Buz gibi yalnızlık hissediyorum hocam, etrafımdaki kalabalığı, insanı ama içindeki yalnızlığı büyüten gidişler vardır ya, işte Miço'nun gidişi, öyle bir gidişti" sözlerini söylüyor ve ardından ekrana sırtı dönük bir karakter beliriyor. Ekrana gelen kişinin Miço olduğu fikri sosyal medyada yayıldı ve "Miço dönüyor mu" sorusu akıllara geldi. Miço'nun dönüp dönemeyeceği yeni bölümde netleşecek.