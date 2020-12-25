Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı
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Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı

25.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:25
Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı

Pop'un Kralı Michael Jackson'ın, 1987'den öldüğü 2009 yılına kadar yaşadığı Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı.

Pop'un Kralı Michael Jackson'ın, 1987'den öldüğü 2009 yılına kadar yaşadığı Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı.Bin 100 hektarlık alana kurulu olan çiftlikte eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu.

Eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi Jackson'ın ölümünden bir süre sonra kaldırıldı.Wall Street Journal, mülkün bir dönem Jackson'a danışmanlık da yapan Ron Burkle'a satıldığını bildirdi. Yatırımcının sözcüsü, Burkle'ın evi aldığını doğruladı.

Neverland ilk olarak 2015'te 100 milyon dolara satışa çıkarılmış, alıcı bulamayınca fiyat bu sene 31 milyon dolara düşürülmüştü.

Kaynak: Hürriyet

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