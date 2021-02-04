Miami Heat - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NBA maçında bugün Miami Heat - Washington Wizards maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Miami Heat - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Miami Heat - Washington Wizards maçı gerçekleşecek. Miami Heat - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
MİAMİ HEAT - WASHİNGTON WİZARDS MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, Miami Heat - Washington Wizards maçı, Miami'da American Airlines Arena'da oynanacak. Miami Heat - Washington Wizards maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
MİAMİ HEAT - WASHİNGTON WİZARDS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
NBA heyecanında 4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Miami Heat - Washington Wizards maçı, Türkiye saatiyle 04:00'de başlayacak.