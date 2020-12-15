Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı
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Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı

15.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:02

Verdiği cesur pozlarla her daim adından söz ettiren ve şimdilerde Miami'de güzel havanın tadını çıkaran Şeyma Subaşı, eliyle kalçasını kapatarak kumsalda pozlar verdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, şimdilerde kızı Melisa ile Miami'de tatil yapıyor. Sabahtan akşama kadar güzel havanın tadını çıkaran Subaşı, bol bol tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

CESUR POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Kızıyla tatil yapan Subaşı, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Miami'de kış" notuyla peş peşe bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü ismin bazı pozlar da eliyle kalçalarını kapatması da dikkat çekti. Subaşı'nın çok konuşulan pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

İşte Şeyma Subaşı'nın cüretkar tatil pozları...

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı
Haber Yorumları (9)
UA: KAÇ PARA BU YA PARASI NEYSE VERELİM GELSİN.
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KALE: bu ne bitmez tatil arkadaş nezaman çalışıp yorulduki
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ATTİLA: Süper manyak kadın. , ,
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500
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