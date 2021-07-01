Miami'de çöken binada 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
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Miami'de çöken binada 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Miami'de çöken binada 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 18'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 18'e yükseldi.

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, yaptığı basın toplantısında, binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında iki çocuğun cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Söz konusu cesetlerin 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma Guara kardeşlere ait olduğunu belirten Cava, enkaz altında olduğu düşünülen 145 kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.

Cava, "Bu kadar beklenmedik ve daha önce benzeri görülmemiş bir olayda her can kaybı trajik, ancak çocuklarımızın kaybının yükü çok ağır." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bugün binanın bulunduğu bölgeye giderek ailelerle görüşecek ve çalışmaları yerinde izleyecek.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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