MHRS ne demek? MHRS açılımı ne?
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MHRS ne demek? MHRS açılımı ne?

MHRS ne demek? MHRS açılımı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan MHRS, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, MHRS ne demek? MHRS anlamı ne? İşte, MHRS kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen MHRS kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, MHRS anlamı ne? MHRS ne demek?

MHRS NE DEMEK?

MHRS açılımı: Merkezi Hekim Randevu Sistemi'dir.

Sağlık bakanlığının sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yürürlüğe koyduğu ; Vatandaşların sağlık bakanlığına bağlı devlet hastanelerinden telefonla yada internet üzerinden online randevu alabilecekleri randevu otomasyon uygulamasıdır

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