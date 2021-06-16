MHRS ne demek? MHRS açılımı ne?
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MHRS NE DEMEK?
MHRS açılımı: Merkezi Hekim Randevu Sistemi'dir.
Sağlık bakanlığının sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yürürlüğe koyduğu ; Vatandaşların sağlık bakanlığına bağlı devlet hastanelerinden telefonla yada internet üzerinden online randevu alabilecekleri randevu otomasyon uygulamasıdır