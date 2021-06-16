MHRS ne demek? MHRS açılımı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan MHRS, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, MHRS ne demek? MHRS anlamı ne? İşte, MHRS kelimesin anlamı!