MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Erdemir, Seçim Çalışmalarına Başladı

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir, seçim çalışmalarına başladı.

Erdemir, MHP Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti.

Erdemir, İl Başkanlığı girişinde, partililer ve vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Burada açıklama yapan Erdemir, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

1989-2002 yılları arasında, 13 yıl MHP'den Yozgat Belediye Başkanlığı görevini yürüten Erdemir, tekrardan zor bir göreve talip olduğunu söyledi.

Erdemir, "Yozgat'ta el birliğiyle zoru başaracağımıza zerre kadar şüphem yok. Yine eski günlerde olduğu gibi el ele, gönül gönüle çok çalışacağız. Karşımızdaki gücü hiçbir zaman hafife almayacağız. Yozgat insanını ötekileştirmeden, ayırmadan, bölmeden hepsine bağrımızı açacağız. 1989'daki belediye imkanlarıyla şimdiki imkanlar çok farklı. Biz o dönem zor bütçe ile hem şehrin ihtiyaçlarını karşılaması, hem de insanımızın evine ekmek götürmesi için her şeyi yaptık. O şartlarda yapılması gereken neyse hepsini yaptık." diye konuştu.

31 Mart akşamı belediye binasına 3 hilali dikeceklerini vurgulayan Erdemir, "Bizler bu yola çıkarken sizlere güvendik. Belediye başkanı seçildiğimde yakamdaki 3 hilali gönlüme gömeceğim, herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kapımız, gönlümüz herkese açık olacak." ifadelerini kullandı.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de MHP belediye başkanlarının görev yaptığı yerlerde her zaman başarılarından söz ettirdiğini belirterek, "1989 yılında Anavatan Partisi'nin en güçlü olduğu dönemde iktidar partisinin elinde belediyenin nasıl alındığını Yozgat'ta gösteren bir belediye başkan adayıyla yola çıkıyoruz." dedi.