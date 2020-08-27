MHP Yenice İlçe Başkanı Yener Korkmaz güven tazeledi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 10'uncu Olağan İlçe Kongresinde Yener Korkmaz güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 10'uncu Olağan İlçe Kongresinde Yener Korkmaz güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Yenice Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen MHP Yenice İlçe Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongreye MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, MHP MYK Üyesi Mustafa Ertekin, MHP Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan, Çanakkale Ülkü Ocakları Başkanı Hakan İmamoğlu ile partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde 292 delegeden 53 delege oy kullandı. 53 oy alan Yener Korkmaz tekrar MHP Yenice İlçe Başkanı seçildi. Yönetim kurulu ise; Levent Akyol, Mehmet Yavaş, Necmettin Karanfil, İsmail Bülbül, Atila Atak, Nejdet İbiş, İslam Doğan, Cengiz Doğru, Ergün Gümüş, Recep Özcan, Mehmet Dursun, Ramazan Akgül, Mete Boyuneğmez, ve Zafer Bodur'dan oluştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA