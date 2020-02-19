MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı
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MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP'ye katıldı.

19.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:25
MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı

'nın İlçe Belediye Başkanı , 'ye katıldı.

MHP'den yapılan açıklamada, bağımsız Oprukçu'nun parti genel merkezinde yapılan törenle katılımının gerçekleştiği belirtildi.

Oprukçu'ya rozetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından takıldığı kaydedildi.

Bahçeli'nin, Oprukçu'ya "Yuvanıza tekrar hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi, üretken belediyecilik anlayışıyla Ereğli'ye hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok. Cenab-ı Allah mahcup etmesin." temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Oprukçu'nun da Ereğli'nin altın anahtarını Bahçeli'ye takdim ederek, "Türk milleti devletinin bekasının yegane teminatı olan MHP'nin çatısında yeniden bulunmaktan şeref duydum. Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldırdınız, şehrimizin anahtarı artık emin ellerde." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Kaynak: AA
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