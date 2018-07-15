MHP Van İl Başkanı Güngöralp'tan '15 Temmuz' Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "15 Temmuz darbe girişimi; Türkiye'ye atılan zehirli bir oktur, panzehiri de Dr. Devlet Bahçeli ve ülkücüler olmuştur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Van il Başkanı Salih Güngöralp, 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Türk milletinin birlik ve beraberliğine kast edenlerin 15 Temmuz'dan ders çıkarması gerektiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyetinin asil milletiyle birlikte bölücülere asla fırsat vermeyeceğini kaydeden Güngöralp, "FETÖ, PKK, DAEŞ ve sol terör örgütleri, bunlar hepsi aynı yolun yolcusu. Belli odakların maşası, kirli zihniyetlerin taşeronudur. Bunlara boyun eğecek, aman verecek değiliz. Türkiye Cumhuriyeti; vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun teminatı olmaya devam edecektir. 15 Temmuz'da Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyin eşsiz feraseti ve hain odaklara karşı dik duruşu, Türk milletine umut kaynağı olmuş ve yüce Türk milleti 15 Temmuz'da da iradesine sahip çıkmak, ülkesini, milletini, devletini, anayasal sistemini, demokrasiyi ve bütün bunların teminatı olan seçilmiş hükümetini, Cumhurbaşkanını korumak için meydanlara akın etmiştir. Nihayetinde devletini ve milletini hain odaklara teslim etmemiştir" dedi.

FETÖ'nün devletteki yapılanmasına da dikkat çeken Güngöralp, "Devlet kadroları, bürokrasi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis teşkilatındaki yapılanmada liyakat gözetilmelidir. Türkiye'nin yeni bir 15 Temmuz vakası daha yaşayacak lüksü yok. Cumhur ittifakı bu noktada da önemlidir ve değerlidir. Bu ülke uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN