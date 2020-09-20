MHP Urla İlçe Başkanlığına Tercan Ayhan getirildi
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MHP Urla İlçe Başkanlığına Tercan Ayhan getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresinde, 27 Temmuz'da İlçe Başkanlığına atanan Tercan Ayhan göreve seçildi.

MHP Urla İlçe Başkanlığına Tercan Ayhan getirildi
20.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:12

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresinde, 27 Temmuz'da İlçe Başkanlığına atanan Tercan Ayhan göreve seçildi.

Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi Salonu'nda tek liste halinde gidilen seçimde 208 delegeden 108'i oy kullandı.

Delegelerin 105'inin oyunu alan Tercan Ayhan, başkanlığa getirildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Göksel Kayseri
Göksel Kayseri
AA Editörü

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