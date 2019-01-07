MHP'nin Tokat Erbaa Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Karagöl Kimdir?

MHP'nin Tokat Erbaa Belediye Başkan adayı Ertuğrul Karagöl oldu. Peki, MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tokat Erbaa Belediye Başkan adayı olan Ertuğrul Karagöl kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ERTUĞRUL KARAGÖL KİMDİR?

Mimar olan Ertuğrul Karagöl, Koçak Köyü'nde 1989 yılında doğdu. Mithatpaşa İlköğretim Okulu ve Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'nda okudu. Yılmaz Kayalar Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. Daha sonra Konya'da Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılından itibaren Erbaa'da mimarlık ve müteahhitlik hizmeti vermeye başladı. Ertuğrul Karagöl bekardır. Ertuğrul Karagöl, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Tokat Erbaa Belediye Başkan Adayı oldu.