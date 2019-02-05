MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 8-9 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, 1969'da Adana'da kurulan MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünde kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti.

Avcı, 8 Şubat'ta genel başkan yardımcılarının katılımıyla Menderes Spor Salonu'nda açılacak sergide MHP'nin 1969'daki kongresine ilişkin görseller, partinin seçim afişleri ve pankartlarının yer alacağını aktardı.

9 Şubat'ta da Atatürk Anıtı'na çelenk sunacaklarını belirten Avcı, "Kutlama programlarımız Fuar Alanı'nda sürecek. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA