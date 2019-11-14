MHP Milletvekili Taşdoğan'ın acı günü
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MHP Milletvekili Taşdoğan'ın acı günü

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası İbrahim Taşdoğan hayatını kaybetti.

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:07
MHP Milletvekili Taşdoğan'ın acı günü

'ın babası İbrahim Taşdoğan hayatını kaybetti. Taşdoğan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası 77 yaşındaki İbrahim Taşdoğan, bu sabah tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Merhum İbrahim Taşdoğan'ın cenazesi Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagöz Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığında defnedildi.


Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, İl jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, ilçe protokolü, siyasetçiler ve sevenleri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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