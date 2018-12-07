MHP Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket Can Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkan adayı Şevket Can oldu. Peki, Şevket Can kimdir?

ŞEVKET CAN KİMDİR?

Can, 1969 yılında Tarsus'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Tarsus'ta tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaptı.

TARSUS ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI OLDU

Erzurum Ülkü Ocaklarında değişik kademelerde görev alan Şevket Can, 1997 yılında Tarsus Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde göreve başladı ve ardından Satın Alma Müdürlüğünde görev yaptı.1999 yılında Tarsus Belediyesi Hal Müdürü olan Can, 2000 yılında Tarsus Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde bulundu.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

2001 yılında Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Can, 2003 yılında Fen Müdürlüğü ve 2006 yılında da başkan yardımcılığı yaptı. 2009 yılından bu yana Teknik Hizmetler Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde MHP Tarsus Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Mersin'in Tarsus ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildi.