MHP Meram İlçe Teşkilatında 59 Üyeye İhraç Talebi

Konya'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram ilçe teşkilatı üyesi 59 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.



MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay yaptığı açıklamada, 59 parti üyesi kişinin parti tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmaları sebebiyle il disiplin kuruluna sevk edilmelerine karar verildiğini söyledi. İl disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin yeni parti söylemleri ve sosyal medya hesaplarında bu yönde paylaşımları olduğunu kaydeden İbrahim Ay, bu kişilerin kesin ihraçlarının istendiğini bildirdi. - KONYA