MHP lideri Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı - Haberler
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MHP lideri Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

MHP lideri Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin neden söz almadığı merak ediliyordu. Buna göre tam 9 yıldır bütçe görüşmelerinde söz almayan Bahçeli, 2013 yılında "Kürt açılımı", "Kürdistan" tartışmalarını gerekçe göstererek bütçe konuşmasını iptal etti. Bahçeli o tarihten bu yana bir daha bütçe konuşmalarına çıkmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmeleri önceki günlerde gergin anlara sahne oldu. Hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde olduğu sırada ciddi tartışmalar yaşandı. Bugün de devam eden bütçe görüşmelerindeki bir detay, herkes tarafından merak edildi. Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin bütçe görüşmelerinde söz almamasının nedeni çok konuşulmuştu. Buna göre 2013 yılında "Kürt açılımı"nı protesto eden Bahçeli, bütçede konuşmama kararı aldı. MHP lideri, o tarihin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen bir daha bütçe görüşmelerinde söz almadı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; bütçe ve tartışmaların önüne geçen detay, görüşmeleri Meclis salonundan takip eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, Meclis'e gelmesine karşın kürsüye çıkmadı. Bahçeli en son 9 yıl önce 2012 Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkmış, partisinin görüşlerini açıklamıştı.

Devlet Bahçeli 2013 yılında yapmayı planladığı bütçe görüşmesini ise o dönem "Kürt açılımı", "Kürdistan" tartışmalarını gerekçe göstererek iptal etti. Bahçeli o dönemki kararını yazılı bir açıklama ile duyurarak AK Parti iktidarını eleştirdi, tutumunu, "sessiz ve demokratik protesto" olarak nitelendirdi.

MHP lideri Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

MHP Genel Başkanı, 2013 yılından itibaren bu tutumunu aradan geçen 9 yılda da sürdürerek bütçe için bir daha kürsüye çıkmadı. MHP'nin bütçe hakkındaki görüşlerini grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları açıklarken Bahçeli Genel Kurul'da sadece konuşmaları dinledi.

Kayıtlara göre Bahçeli geçen 9 yılda Meclis'in 23 Nisan oturumlarında 4 kez, 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen oturumlarda 2 kez konuştu. Bahçeli 2018 yılından bu yana ise yemin töreni dışında Meclis kürsüsüne çıkmadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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